Ava giden 4 arkadaşın yolculuğu faciayla bitti

Güncelleme:

Afyonkarahisar'da ava giden 4 arkadaşın bulunduğu otomobilde aniden ateş alan tüfekten çıkan saçmalarla boynundan vurulan bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Sultandagi ilçesi Yesilçiftlik beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle muhtarı S.Y.A., mahalle ve çarşı bekçisi O.B. ile A.B. ve F.D. isimli 4 arkadaş ava gitmek için bir araya geldi.

Şahıslar otomobille av yapacakları bölgeye giderken iddiaya göre, araçta bulunan tüfeklerden birisi aniden ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçma F.D.'nun boynunu isabet etti. F.D.'nun vurulduğunu gören arkadaşları otomobili Sultandağı Devlet Hastanesi önüne götürerek yardım istedi. F.D. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ise araçta detaylı bir inceleme yaparak, 3 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri ayrıca araçta bulunan tüfeklere de el koydu.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İHA

