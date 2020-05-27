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  4. 27 Mayıs 2020 17:57

Avcılar'da bir fabrika küle döndü!

İstanbul Avcılar'da plastik ürün imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Avcılar'da bir fabrika küle döndü!
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Yangın, saat 15.30 sıralarında Firüzköy Mahallesi'nde bulunan ve 3 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulu olan plastik geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerin haber verdi. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Binada kimsenin olmadığı belirlenirken, itfaiye ekipleri alevlerin binanın üzerine yükseldiği yangına müdahalede bulundu. Yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi.



Olayla ilgili olarak görgü tanığı Zekeriya Asli, "Yan tarafta dondurma imalathanesi var. Orada kaynak yapıldığı sırada yangın çıkıp plastik fabrikasına sıçramış. Zaten burası 2-3 aydan beri kapalıydı. Plastik deposu olarak kullanılıyordu" dedi.

DHA

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