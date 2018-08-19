Avcılar'da dehşet ! Karısını öldürüp intihar etti

Avcılar'da iddiaya göre bir süredir işsiz olan İnşaat Mühendisi bir adam, 2 yıldır evli olduğu eşini silahla vurup öldürdükten sonra intihar etti.



Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki bir apartmanda oturan 2 yıllık evli çift Erdal (34) ve Bahar (32) Saluğu'nun bir süredir aralarında sorunlar yaşanıyordu. İnşaat Mühendisi olduğu öğrenilen, bir süredir işsiz olan ve geçim sıkıntısı yaşayan Erdal Saluğu, sabaha karşı eşini öldürdükten sonra intihar etti.

Kardeşi haber alamayınca yedek anahtarla eve girdi

Edinilen bilgiye göre, Bahar Saluğu'nun kardeşi sabah işe giderken bir süredir haber alamadığı ablasının kapısını çaldı. Bir süre sonra kapı açılmayınca, yedek anahtarla içeriye girdi. Eniştesini kapı önünde cansız halde yattığını gören kardeş, durumu polis ekiplerine ve sağlık ekiplerini bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, diğer oda da Bahar Saluğu'nun cesediyle karşılaştı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alıp, sinir krizi geçiren aile yakınlarını da sakinleştirdi.

Silahı bulundurma ruhsatı varmış

Olayda Erdal Saluğu'nun kullandığı silahın bulundurma ruhsatı olduğu da öğrenildi. Çiftin cenazeleri savcının olay yeri incelemesi sonrası morga kaldırılırken, şiddet olayından dolayı polise herhangi bir müracaat olmadığı da öğrenildi.