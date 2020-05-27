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  4. 27 Mayıs 2020 16:05

Avcılar'da fabrikada korkutan yangın

İstanbul Avcılar'da plastik ürün imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Avcılar'da fabrikada korkutan yangın
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Yangın, saat 15.30 sıralarında Firüzköy'de bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerin haber verdi. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada kimsenin olmadığı belirlenirken itfaiye ekipleri alevlerin binanın üzerine yükseldiği yangına müdahalede bulundu. Binanın bir kısmını tamamen kaplayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği öğrenildi.

DHA

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