Avize dükkanında kanlı infaz: 1 ölü

Adana'da avize dükkanında düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan 34 yaşındaki N.A., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 5 Mayıs’ta saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’ndeki iş merkezinde meydana geldi. Otomobille iş merkezine gelen Y.M. ile E.S. pasaja girip, avize dükkanında çalışan N.A.’ya tabancalarla ateş açtı. Başına ve sırtına isabet eden kurşunlarla yaralanan A., kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler geldikleri otomobille kaçarken, hastaneye kaldırılan N.A. entübe edildi.

Saldırıyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki yaklaşık 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyip, şüphelileri tespit etti. Polis, şüphelilerin Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, M. ve S. ile saklanmalarına yardımcı olduğu belirtilen Y.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

N.A., kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. A.'nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

