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AVM kafetaryasında cinayet!

AVM kafetaryasında cinayet!
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Kastamonu'da 36 yaşındaki bir kişi, alışveriş merkezinin kafetaryasında tartıştığı D.Y. (27) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay saat 22.00 sıralarında, İnönü Mahallesi Halil Rıfat Paşa caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin kafeteryasında meydana geldi. Erdal K. ve D.Y., kafeteryada henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında belinden tabancasını çıkaran D.Y., çevredekilerin korku dolu bakışları arasında ateşledi. Kurşunların isabet ettiği K., kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli bölgeden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti. Olay sonrası D.Y., polise giderek teslim oldu. Soruşturma sürdürülüyor. 

DHA

Etiketler kastamonu AVM alışveriş merkezi kafeterya silahlı saldırı
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