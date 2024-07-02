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AVM'de kanlı kavga: 2 kişi bıçaklandı

AVM'de kanlı kavga: 2 kişi bıçaklandı
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Erzurum'da alışveriş merkezinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Lalapaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin üst katında husumetli kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.P. ve M.P. bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA

Etiketler erzurum alışveriş merkezi bıçaklı kavga
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