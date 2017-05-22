ABD ile İran arasında kılıçlar çekildi
ABD ile İran arasında kılıçlar çekildi
YSK Başkanı hakkında şok suç duyurusu
YSK Başkanı hakkında şok suç duyurusu
Hülya Koçyiğit'ten kötü haber: ''Benim için dua edin''
Hülya Koçyiğit'ten kötü haber: ''Benim için dua edin''
Ekran başındakileri çıldırttı; bu cevabı pahalıya mal oldu
Ekran başındakileri çıldırttı; bu cevabı pahalıya mal oldu
Kimseye aldırmadı balkonda soyundu !
Kimseye aldırmadı balkonda soyundu !
Eleştiriler canından bezdirdi, İstanbul'u terk ediyor
Eleştiriler canından bezdirdi, İstanbul'u terk ediyor
Kendisine tecavüz edeni videoya kaydetti !
Kendisine tecavüz edeni videoya kaydetti !
Türkiye'den ABD'ye nota ! Bakanlığa çağrıldı
Türkiye'den ABD'ye nota ! Bakanlığa çağrıldı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 22 Mayıs 2017 16:47

AVM'de korkunç cinayet !

Samsun'da bir alışveriş merkezinde kız arkadaşına baktığı iddiasıyla 18

AVM'de korkunç cinayet !
A+ A-

Samsun'da bir alışveriş merkezinde çıkan kavgada, Afganistan uyruklu 18 yaşındaki Arif Pastho bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Samsun’un Canik İlçesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin 3’ncü katındaki restoran kısmında dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi.  20 yaşındaki Arif C.A., kız arkadaşına baktığı iddiasıyla Arif Pashto ile tartıştı. 

Kavganın büyümesi üzerine Arif C.A. bıçakla Arif Pashto’yu sırtından, karnından ve koltuk altından bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Arif Pashto ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde öldü.

Kaçan şüpheli Arif C.A. kısa sürede yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

cinayet , samsun , afganistan , bıçak