AVM'de korkunç ölüm
İzmir'de bir alışveriş merkezindeki mağazada müdür olarak görev yapan 48 yaşındaki kadın, merdiven boşluğundan eksi 2'inci kata düşerek yaşamını yitirdi.
İzmir'in Balçova ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki alışveriş merkezindeki tekstil ve ev eşyaları ürünleri satışı yapılan mağazanın müdürü Cemalifer K., dün saat 09.30'da dengesini kaybedip, 1'inci kattan merdiven boşluğundan eksi 2'nci kattaki otoparkta beton zemine düştü.
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
K.'nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA
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