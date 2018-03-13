AVM'yi kana bulayacaklardı ! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Bayrampaşa’daki Forum Istanbul Alısveris Merkezi’nde, geçen yıl 28 Ekim’de bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan 4 DEAŞ’lı teröristin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. AVM’de görevli iki güvenlik görevlisinin görevi ihmalden cezalandırılması istenilen iddianamede, şüphelilerin patlayıcı maddeleri saldırı planından bir gün önce beyaz eşya süsü vererek AVM’ye soktukları kaydedildi.

Bayrampaşa’da 28 Ekim 2017’de bir alışveriş merkezinin otoparkına bombalı araç ve motosiklet bırakarak uzaklaşmaya çalışırken yakalanan 2’si kadın 4 DEAŞ’lı teröristin de aralarında bulunduğu 8’i tutuklu 14 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 95 sayfalık iddianamede, Esenyurt ve Arnavutköy’deki ikametgahlarda eş zamanlı olarak yangın çıktığı bilgisi üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin, toplam 27 mutfak tüpünün açık olduğu ve bir takım elektronik devre elemanları bulunduğu bilgisini emniyete bildirmesine üzerine çalışma başlatıldığı anlatıldı.







Esenyurt’taki adreste şüphelilerden Mücahit Şahin’in, Arnavutköy’deki adreste ise Sezgin Pekdemir’in ikamet ettiği belirtilen iddianamede, bu iki şüpheli ile birlikte yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler Can Yenil ve Hatice Yurdakul’un 28 Ekim 2017’de Bayrampasa’daki Forum İstanbul’un otoparkında yakalandıkları aktarıldı.







“Patlayıcı dolu koli X-ray cihazın sığmadığı için yanından alışveriş merkezine sokuldu”

DEAS terör örgütü mensubu şüpheliler tarafından bombalı eylem girişiminin AVM’nin, kalabalık olduğu günlerden biri olan Cumartesi günü ve bir gün sonra Cumhuriyet Bayramı olacağı da göz önünde bulundurularak yapılmaya çalışıldığı aktarılan iddianamede, şüphelilerin yakalanmadan bir gün önce 27 Ekim 2017’de patlayıcıları bir fırının içerisinde alışveriş merkezine nasıl soktukları anlatıldı.

Ele geçirilen patlayıcı maddelerin bir kısmının, AVM’den satın alınan bir fırın içerisine şüphelilerce yerleştirildigi, daha sonra fırının kolilendiği, koli içersindeki patlayıcı maddelerin olaydan bir gün önce 27 Ekim 2017’de şüpheliler Mücahit Şahin ve Hatice Yurdakul tarafından Forum İstanbul isimli alışveriş merkezine götürüldüğü anlatılan iddianamede, elde edilen kamera görüntülerine göre, kolinin X-ray cihazın sığmadığı için yanından alışveriş merkezine sokulduğu, daha sonra uygun bir yerde kolinin açılarak çıkarılan patlayıcı maddelerin emanet dolaplarına yerleştirildiği ifade edildi.







Bir aile görüntüsü veren şüphelilerin daha önce satın alarak içine patlayıcı madde yerleştirdikleri ve koliledikleri fırını değiştirme bahanesiyle alışveriş merkezine getirdikleri, kolinin X-ray cihazına sığmamasını da fırsat bilerek cihazın yanından merkeze soktuklarının anlatıldığı iddianamede, yapılan incelemede şüpheli güvenlik görevlileri E.B. ve A.K’nin DEAS terör örgütü mensupları oldukları veya örgüte yardımda bulundukları yönünde tespit bulunmadığı ancak görevi kötüye kullandıkları belirtildi.





İddianamede, şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen kısmen yanmış ve ıslanmış deftere ve görsellerine de yer verildi. Söz konusu defterde, alışveriş merkezine iliskin birtakım krokiler, ayrıca emniyetin isminin geçtiği bir krokinin tespit edildiği, olaydan önce yapılan keşifler, ayrıca "IKEA", "Stok", "Turyol’’ ibarelerinin yazıldığı belirtildi.





Eminönü’nde keşif yaptılar

Şüphelilerin eylemden hemen önce aksam saatlerinde Eminönü’ne gittikleri, burada keşif yaptıkları ancak burayı yeteri derecede kalabalık görmemeleri üzerine burada eylem yapmaktan vazgeçtikleri anlatılan iddianamede, şahısların araçlarında ve alışveriş merkezindeki emanet dolaplarında yapılan aramalarda toplam 109 el yapımı bomba, 2 silah ile 7 bıçağın ele geçirildiği vurgulandı.

4 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, eylem sırasında yakalanan 4 şüphelinin ’’Anayasa’yı ihlal’’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne üye olma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme’’, ’’ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya tasıma veya bulundurma’’, ’’kasten yangın çıkarmak suretiyle genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’’ ve "yakıcı ve patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçlarından 19 yıldan 50’şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



İddianamede diğer şüpheliler Güven Güler, Abdulmenaf Ubin, Ferhat Kahraman, Mustafa Eren, Serdarbek Hojiev, Akramjon Kuziboev, Daut Bubakarova ve Markha Abubakarova hakkında “’İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçlarından cezalandırılması istenildi.

Güvenlik görevlilerine görevi kötüye kullanmaktan ceza istemi

İddianamede şüpheli olarak yer alan güvenlik görevlileri E.B. ve A.K’nin DEAŞ terör örgütü mensupları oldukları veya örgüte yardımda bulundukları yönünde tespit bulunmadığı ancak görevi kötüye kullandıkları belirtildi. Güvenlik görevlilerinin bu nedenle 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenilen iddianame Başsavcılıkça onaylanarak İstanbul ağır ceza mahkemesine gönderildi.