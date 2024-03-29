Avrupa Şampiyonu Buket'in öldüğü kazada, aile 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonu Buket Kaya hayatını kaybetmişti. Davanın ilk duruşmasında taraflar şikayetçi olmayınca tutuklu zanlı tahliye oldu. Tahliye olan sanığın avukatı, müvekkilinin yakınları tarafından Kaya'nın ailesine 4 milyon TL ödendiğini ve şikayetten vazgeçildiğini açıkladı.

Kayseri'de, Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonu Buket Kaya'nın (21), TIR'a arkadan çarpan otomobilde ölümüyle ilgili tutuklanan sürücü R.Ö. (27), 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında taraflar şikayetçi olmadığı için tahliye oldu. Otomobil sürücüsü sanık R.Ö.'in avukatı, müvekkilinin yakınları tarafından Buket Kaya'nın ailesine 4 milyon TL ödendiğini ve yapılan protokolle şikayetten vazgeçildiğini, ayrıca kazada yaralanan M.T.'nin de maddi manevi yanında olduklarını söyledi. Duruşma, sanık avukatının sunduğu görüntülerin incelenmesi için ertelendi.

Kaza, geçen yıl 22 Ekim'de saat 23.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. R.Ö. yönetimindeki otomobil, K.Ö. yönetimindeki patates yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonu milli sporcu Buket Kaya öldü, R.Ö. ile M.T. ise yaralandı.

TIR şoförü K.Ö. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, tedavisinin ardından gözaltına alınan R.Ö. tutuklandı. 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan, Ekim 2022'de de Balkan Şampiyonu olan Buket Kaya'nın cenazesi de Talas ilçesinde toprağa verildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameyle R.Ö. hakkında 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık R.Ö. ile kazada yaralanan M.T. hazır bulundu. Emniyet ve savcılık ifadelerini olayın şokuyla verdiğini ve kabul etmediğini söyleyen R.Ö., "Kafama aldığım darbe ve Buket'in vefat haberi sonrası olayın şokuyla ifade vermiştim. O ifadelerim doğru değildir. Birlikte alkol almıştık. Biraz dolaşıp gezdik. Aracı Buket kullanıyordu. Ardından kendini iyi hissetmediğini söyledi. Aracı kenara çekip bir süre taksinin gelmesini bekledik. Ardından da ailesi arayınca direksiyona ben geçtim. Süratli değildim. Telefondan video çekiyordu. Koluma girip, omzuma sarıldı. Uyardım. Devam etti. Sonra dikkatim dağıldı. Bir anda önümde TIR belirdi. Kurtarmak istedim ama olmadı. Çok pişmanım. Keşke ben ölseydim. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞI ŞİKAYETÇİ OLMADI

Kazada otomobilde bulunan ve yaralanan Kaya ve R.Ö.’in arkadaşı M.T. ise "Olay günü üçümüz de alkollüydük. Buket, arabayı kullanamayacağını, kendini kötü hissettiğini söyledi. Israrımız sonucu Ramazan direksiyona geçti. Buket, Ramazan'ın omzuna yatıp, koluna girdi. Ramazan, 'Buket, yapma araç kullanıyorum' dedi. Sonra bir anda önümüze TIR çıktı. Gözümü hastanede açtım. Buket'in öldüğünü, Ramazan'ın da cezaevine girdiğini 1 ay sonra öğrendim. Şikayetçi değilim. Ramazan'ın ailesi, maddi ve manevi her zaman yanımızda oldu" dedi.

'KAZA KADERİMİZDE VARMIŞ'

Her iki tarafın da arkadaşı olduğunu tekrarlayan M.T., "Bu olayın kaderimizde olduğunu düşünüyorum. Bu kazayı bize kaderimizin yaşattığını düşünüyorum" dedi.

Mahkeme başkanı ise M.T.'nin bu sözleri sonrası, "Alkollü olmasanız bu kaza olur muydu?" diye sordu. M.T., mahkeme başkanının bu sorusuna ise "Bilmiyorum" cevabını verdi.

Mağdur taraf avukatı savcılık aşamasında şikayetlerini geri çektiklerini, ölen Buket Kaya'nın ailesinin de görgüye dayalı bir bilgileri olmadığından dinlenmelerinden vazgeçilmesini istedi.

4 MİLYON TL KARŞILIĞINDA UZLAŞTILAR

Sanık R.Ö.'in avukatı ise olaydan dolayı üzüntü duyduklarını belirterek, müvekkilinin ailesinin hem mağdur M.T. hem de ölen Kaya'nın ailesinin maddi ve manevi sürekli yanlarında olduğunu söyledi. Sanık avukatı ayrıca, soruşturma aşamasında kendisinin de var olduğu bir ortamda yapılan protokolle Buket Kaya'nın ailesine müvekkilinin ailesi tarafından 4 milyon TL uzlaşma ödemesi yapıldığını ve bu durumun yapılan protokolle kayıt altına alındığını, ailenin de şikayetini geri çektiğini söyledi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla sanık R.Ö.'in cezaevinde kaldığı süre ve tarafların şikayetçi olmaması nedeniyle tahliyesine karar verip, sanık avukatının mahkemeye sunduğu görüntülerin incelenmesi ve mağdur M.T. hakkında kalıcı hasar oluşup oluşmadığının tespit edilmesi için kati rapor aldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)

DHA