Avukat hırsızlık yaparken yakalandı

İstanbul Barosu avukatlarından Oğuz Ö., Şişli’de bulunan bir AVM’de hırsızlık yaparken yakalanınca hakkında dava açıldı.

İstanbul Barosu avukatlarından Oğuz Ö., Şişli'de bulunan bir AVM'de iddiaya göre hırsızlık yaptı. Genç avukat elinde dosya çantasıyla bir mağazaya girdi. İddiaya göre avukat, bu mağazadan aldığı gömlek, kravat, parfüm gibi eşyaların bedelini ödemeden çantasına koydu. Kimseye fark ettirmeden lüks mağazadan çıkmayı başaran Oğuz Ö., bu kez başka bir mağazaya girerek yine iddiaya göre burada da benzer eşyalar çaldı. Oğuz Ö., aldıklarının ücretini ödemeden çıkmak isterken bir mağaza görevlisi tarafından fark edildi.

İNKÂR ETTİ AMA...

Mağaza çalışanının ihbarı sonrası olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Şüphelinin avukat olduğu tespit edilince dosya İstanbul Özel Soruşturma Bürosu'na gönderildi. İfadesine başvurulan avukat, söz konusu eşyaları mağazalardan almadığını, Fransa'da bir tatil beldesinde yaşayan arkadaşının kendisine hediye olarak getirdiğini beyan etti. Mağaza etiketli ürünleri ise satın aldığını beyan etti. Fakat avukat satın aldığını iddia ettiği ürünlerin faturalarını ibraz edemedi. Mağazanın güvenlik kamerası görüntüleri de delil olarak dosyaya girdi. Savcı, avukat Oğuz Ö., hakkında "hırsızlık" suçundan dava açtı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.