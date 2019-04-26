Avukat Sertuğ Sürenoğlu'nun gözaltı görüntüleri ortaya çıktı

Yolun neden kapatıldığını soran Avukat Sertuğ Sürenoğlu, korumalar tarafından gözaltına alınmıştı. Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasına ilişkin zorla tutanak imzalatıldığını iddia eden Sürenoğlu, bir gece gözaltında kaldıktan sonra sulh ceza hâkimi tarafından ev hapsine alınmıştı. Avukatın o gece gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşan avukat Eren Can, "Çırağandaki düğünde darp edilen avukatla ilgili savcılık, meslektaşımızın hakaretler ederek polislere doğru yürüdüğünü iddia etmişti. Görüntüleri izlediğinizde meslektaşımızın söylediği tek şeyin "bir düğün için mi" olduğunu görüyorsunuz." dedi.

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