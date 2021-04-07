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  4. Avukatlık bürosuna saldırıda yeni gelişme

Avukatlık bürosunda 4 kişinin ölümüne neden olan şahıs tutuklandı

İstanbul Kartal'daki avukatlık bürosunda, miras kavgası yüzünden 4 akrabasını öldüren şahıs tutuklandı.

İstanbul'un Kartal ilçesindeki hukuk bürosunda 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak'taki bir hukuk bürosunda miras paylaşımı nedeniyle bir araya geldiği akrabalarıyla yaşanan kavgada silahla ateş ederek 4 kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan şüpheli Ahmet Salih B.'in, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandı.

Zanlı, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi savcılığa çıkarılan şüpheli Ahmet Salih B., burada susma hakkını kullandı. Savcılık, işlemleri tamamlanan şüpheliyi tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderdi.

Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Ahmet Salih B.'in "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

SALDIRININ NEDENİ 2 BİN DÖNÜMLÜK ARSA

Bu arada, şüpheli ile akrabaları arasındaki miras tartışmasının Yalova'daki yaklaşık 2 bin dönümlük bir arsanın paylaşımı nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

Akrabalarına silahla ateş ettikten sonra ticari taksiyle kaçan şüphelinin, 15 gün önce boşandığı eşinin Yalova'daki evine gitmeye çalışırken yakalandığı belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak'taki bir hukuk bürosunda 6 Nisan'da bir araya gelen Ahmet Salih B. (62) ile dayısının çocukları arasında miras paylaşımı nedeniyle kavga çıkmış, şüpheli yanında taşıdığı silahla Haluk Onat (58), Kebire Esra Aymutlu (54), Ayşe Ece Aymutlu (26), Arzu Onat (56) ile Ahmet Nuri Onat'a (63) ateş etmişti.

Haluk Onat, Kebire Esra Aymutlu ve Ayşe Ece Aymutlu olay yerinde, Ahmet Nuri Onat ise tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirmişti. Yaralı Arzu Onat ise hastanede tedavi altına alınmıştı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ahmet Salih B., silahıyla Yalova'da yakalanmıştı.

Etiketler İstanbul hukuk bürosu saldırı
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