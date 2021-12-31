Avusturya'dan izne gelen gurbetçi soyuldu

Avusturya’da yaşayan gurbetçinin Konya’nın Kulu ilçesindeki evi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.

Hırsızlık olayı, Kulu ilçesine bağlı Yeni Mahalle Değirmenözü Sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Avursturya’da iş ve ikamet sahibi olan Mehmet Emin K., iznini kullanmak için geldiği memleketinde bulunan evinin demir bahçe kapısının kilitlerinin kırıldığını fark etti. Evi kontrol eden Mehmet Emin K., garaj kapısının da açık olduğunu ve içerisinde bulunan motosikletinin ve çeşitli araç gereçlerinin yerinde olmadığını gördü.

ÇOK SAYIDA EŞYANIN ÇALINDIĞINI GÖRDÜ

Evini de kontrol eden Mehmet Emin K., çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli süpürge, televizyon gibi çok sayıda değerli eşyasının çalındığını görünce, durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, evde yapılan incelemelerin ardından şüpheli veya şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı.

ZARAR 60 BİN LİRA

Hırsız ya da hırsızların evini darmadağın ettiğini söyleyen Mehmet Emin K., geçen yıl da aynı binanın 2’nci katındaki televizyonunun çalındığını ifade etti. Polislerin gelerek inceleme yaptığını anlatan K., yaklaşık 60 bin liralık bir zararının olduğunu, hırsız veya hırsızların bir an önce yakalanmasını istediğini kaydetti.