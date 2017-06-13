Aybüke öğretmen şehit olmadan önce...

Batman Kozluk’ta PKK’lı hainlerin düzenlediği terör saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın bulunduğu aracı kullanan öğretmen arkadaşı İzzet Gündoğdu, gazeteHabertürk’ten Bulut Kutlu'ya konuştu. Olay günü karne dağıttıktan sonra bir yerlerde oturmak için yola çıktıklarını belirten Gündoğdu, şöyle devam etti: “Karneleri dağıttık. Bir yerde oturacaktık. Eşim, ben, iki öğretmen daha vardı. Çatışmanın ortasında kaldık. Aybüke arabanın arka tarafında oturuyordu. Herkesi sakinleştirmek isterken vuruldu. Çok sakindi, ‘Sakin olun’ dedi. Silah sesleriyle güzergâhı değiştirmek istedim, ilerlemiştim o zamana kadar ama kurtaramadık direğe çarptık. Ambulans çağırdık ancak geç geleceğini düşünerek hastaneye götürdük. Aybüke Öğretmen’i kollarımın arasında kaybettik.”

Aybüke Yalçın’ın okulun en genç öğretmeni olduğunu belirten Gündoğdu “Çok güler yüzlüydü. Herkes severdi. Okulda müzik odası yoktu. Öğrenciler müzik aletlerinin ismini bile bilmiyordu. Okul ve bakanlık desteğiyle müzik odası oluşturmuştu. Enstrümanları getirmişti. İdealist bir öğretmendi. Karne gününden sonra seminerler vardı, cuma günü memlekete gidecekti. Hâlâ şoktayız, hiçbirimiz için kolay değil. Terörün bitirilmesi için ne gerekiyorsa yapılmalı” şeklinde konuştu.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Bu arada Aybüke Öğretmen ile bir askerin şehit olduğu 2 saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı adreslere operasyon düzenledi. Gasp edilerek saldırılarda kullanılan taksinin, el ve ayakları bağlı bulunan şoförü M.F.’nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

ADI OKULUNDA YAŞAYACAK

Şehit öğretmen Yalçın’ın adı görev yaptığı Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne verildi. Okulun tabelası ‘Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi’ olarak değiştirildi.