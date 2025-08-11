Aydın ve Mersin'de orman yangını

Aydın ve Mersin'de ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri söndürmek için çalışma başlatıldı.

Germencik'in kırsal Dağyeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevlerin önü yerleşim yerleri ve ormanın blok olarak ağaçların bulunduğu kısmına ulaşmadan kesildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevlere müdahale sürüyor.

BİR YANGIN DA MERSİN'DE

Mersin'in Bozyazı ilçesinde de orman yangını çıktı. İlçedeki Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde, saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, yangın söndürme helikopteri ile Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

DHA