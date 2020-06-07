  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 07 Haziran 2020 12:29

Aydın'da feci kaza: 2 ölü 8 yaralı

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi. Kaza sonucunda 2 işçi hayatını kaybederken 8 işçide yaralandı.

Aydın'da feci kaza: 2 ölü 8 yaralı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi’nden, Karpuzlu ilçesine mısır toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan kamyonet, Ulukonak Mahallesi yakınlarında önüne çıkan ineğe çarpmamak için sürücünün yaptığı manevra sonrası, şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 1’i ağır 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kaza , kamyonet , kamyonet devrildi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM