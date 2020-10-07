Aydın'da fuhuş operasyonu! Sosyal medya üzerinden...

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada yapılan araştırmalarda, haklarında daha önce fuhuştan işlem yapılmış 6 şüphelinin, fuhuş amaçlı müşteri temini için açmış oldukları ve müstehcen paylaşımlar yaptıkları 45 hesap tespit etti.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Saat 08.30 sıralarından önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli sosyal medya üzerinden fuhuş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol