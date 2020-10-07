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  4. 07 Ekim 2020 21:06

Aydın'da fuhuş operasyonu! Sosyal medya üzerinden...

Aydın'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda sosyal medya hesaplarından müşteri bularak fuhuş yaptıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da fuhuş operasyonu! Sosyal medya üzerinden...
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada yapılan araştırmalarda, haklarında daha önce fuhuştan işlem yapılmış 6 şüphelinin, fuhuş amaçlı müşteri temini için açmış oldukları ve müstehcen paylaşımlar yaptıkları 45 hesap tespit etti.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Saat 08.30 sıralarından önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli sosyal medya üzerinden fuhuş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

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