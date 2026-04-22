Aydın'da korkunç olay: Ağaca asılı halde ölü bulundu

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir kişi ağaca asılı halde bulundu. Hayatını kaybeden kişinin 52 yaşındaki İ.K. olduğu belirlendi.

Olay, Köşk ilçesi Bayırardı Mahallesi'nde sabah 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede bulunan vatandaşlar tarafından bir kişi ağaçta asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince bölgede olay yeri inceleme çalışması başlatılırken, şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yapılan kontrollerde hayatını kaybeden kişinin aslen İsabeyli Mahallesi’nden 52 yaşındaki İ.K. olduğu belirlendi. K.'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

