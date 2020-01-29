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  4. 29 Ocak 2020 14:55

Aydın'da korkunç olay ! Hırsızlık için girdiği ev sahibini öldürüp, intihar etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 26 yaşındaki Gökhan Y., hırsızlık için girdiği evin sahibini baltayla öldürdü. Olaydan sonra peşine takılan polislerden kurtulamayacağını anlayan Gökhan Y., köprüden atlaması sonucu hayatını kaybetti.

Aydın'da korkunç olay ! Hırsızlık için girdiği ev sahibini öldürüp, intihar etti
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Gökhan Y. (26), hırsızlık yapmak için girdiği evin sahibi Halil Akçan'ı (69), yanında getirdiği baltayla başına vurarak, öldürdü. Evden çıktıktan sonra peşine düşen polisten kaçamayacağını anlayan Gökhan Y., bir üst geçitten atladı. Ağır yaralanan Gökhan Y., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asker kaçağı olduğu öğrenilen Gökhan Y., dün saat 23.00 sıralarında, iddiaya göre hırsızlık amacıyla, Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden emekli Halil Akçan'ın Yavansu Mahallesi İlker Sitesi'ndeki evine girdi. Gökhan Y., evde karşılaştığı Akçan'ın başına yanında getirdiği kısa saplı baltayla vurdu. Başına aldığı darbesiyle Akçan yere yığıldı, Gökhan Y. ise kaçtı.



Bu sırada bağrışları duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evden çıkarak, kaçmaya başlayan Gökhan Y.'yi gören polis ekipleri, zanlının peşine düştü. Yaklaşık 150 metre koşan Gökhan Y., kaçamayacağını anlayınca 15 metre yükseklikteki üst geçitten atladı.



Eve gelen sağlık ekipleri, Halil Akçan'ın hayatını kaybettiği belirledi. Gökhan Y. ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Gökhan Y.'nin üzerinden Halil Akçan'a ait telefon ve kredi kartı çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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