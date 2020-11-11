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  4. 11 Kasım 2020 15:41

Aydın'da kumar baskını: 2 kişi suçüstü yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin bir kahvehaneye düzenlediği operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 2 kişi suçüstü yakalandı.

Aydın'da kumar baskını: 2 kişi suçüstü yakalandı
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Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla kumar oynandığını belirledikleri bir kahvehaneyi, takibe aldı. Takibin ardından dün harekete geçen polis, kahvehaneye operasyon düzenledi. Operasyonda alkol kullanıp kumar oynadıkları belirlenen 2 kişi, suçüstü yakalandı.

Kumar malzemeleri ve kumarda oynanan paralara el konuldu. Kahvehanenin de saat 22.00 olan kapatma saatine uymadığı belirlendi. Kumar oynayan 2 kişiye adli para cezası kesildi. Kahvehane sahibi M.T. hakkında ise koronavirüs tedbirlerine ve kapatma saatine uymadığı gerekçesiyle adli işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.

aydın , baskın , kumar
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