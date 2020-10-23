Aydın'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede son bir haftada sahte içki nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı. Çalışmada, Kadınlar Denizindeki lüks bir villanın kiralanarak sahte içki üretildiği tespit edildi. Fiziki ve teknik takibini ardından dün gece harekete geçen polis, villaya operasyon düzenledi. Villada bulunan E.B. gözaltına alındı. Villada yapılan aramada 102 şişe sahte rakı, 3 şişe sahte votka, 35 litre ev yapımı rakı, 25 litre etil alkol, 20 boş şişe ve şişelere yapıştırmak için 4 rulo etiket ele geçirildi.



Gözaltına alınan E.B ile ilgili yapılan araştırmada hakkında ayrıca yağma ve resmi belgede sahtecilik suçundan toplam 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası da bulunduğu belirlendi. Şüpheli E.B., polisteki işlemlerin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.