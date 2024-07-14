  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Aydın'daki büyük yangında üçüncü gün

Aydın'daki büyük yangında üçüncü gün

Güncelleme:

Aydın'ın Söke ilçesinde, kağıt fabrikasında çıkan yangına üçüncü gününde müdahale sürüyor.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kağıt fabrikasında, 12 Temmuz saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, orman, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve uçaklar ile havadan, arazöz, itfaiye araçlarıyla karadan müdahale etti. Rüzgardan dolayı geniş alana yayılan yangına müdahalede, ekipler güçlük yaşadı. Çevre il ve ilçelerden bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. TOMA'larla söndürme çalışmalarına destek verildi. AFAD ve UMKE ekipleri de bölgede hazır bulundu.

DUMANDAN ETKİLENLERE MÜDAHALE

Tutuşma tehlikesi altında olan sıkıştırılmış kağıtların bir kısmı, iş makineleriyle alandan çıkarıldı. Söndürme sırasında dumandan etkilenen bazı itfaiyeciler ve işçilere olay yerinde bekleyen ambulanslarda müdahale edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin bölgedeki akaryakıt istasyonu ve çimento fabrikasına sıçramaması için önlem aldı. Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu bölgede itfaiye ekipleri, içten içe yanan kağıtları söndürmek için yoğun mücadele veriyor. Kağıtların tamamen yanması beklenirken, yangının başka yere sıçramaması için sadece karadan müdahale sürüyor

Aydın'daki büyük yangında üçüncü gün - Resim : 1

DHA

Etiketler Aydın söke kağıt fabrikası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trump'a suikastte şok detaylar: Görgü tanıkları polisi uyarmış Trump'a suikastte şok detaylar: Görgü tanıkları polisi uyarmış İzmir'deki elektrik faciasında çok sayıda gözaltı kararı İzmir'deki elektrik faciasında çok sayıda gözaltı kararı AK Partili Elitaş'a protesto: ''Kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?'' AK Partili Elitaş'a protesto: ''Kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?'' Bu hafta kavrulacağız: Yeni sıcak hava dalgası geliyor Bu hafta kavrulacağız: Yeni sıcak hava dalgası geliyor Araç kiralayacaklara kritik uyarı Araç kiralayacaklara kritik uyarı Türkiye'nin Maldivleri'nde sıcak hava balonu uçuşları başladı Türkiye'nin Maldivleri'nde sıcak hava balonu uçuşları başladı Kozmetik fabrikası alev alev yandı Kozmetik fabrikası alev alev yandı Mardin'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kamerada Mardin'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kamerada Simpsonlar, Donald Trump'a suikastı da bildi Simpsonlar, Donald Trump'a suikastı da bildi İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma
5 katlı binada dehşet anları: Buzdolabı bomba gibi patladı 5 katlı binada dehşet anları: Buzdolabı bomba gibi patladı İzmir'deki elektrik faciasında ilk rapor açıklandı İzmir'deki elektrik faciasında ilk rapor açıklandı