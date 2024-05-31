Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı S.S. Macaristan'da tutuklandı.

Ayhan Bora Kaplan davasının hem sanığı hem de "M7" kod adlı gizli tanığı olan S.S.'in Macaristan'da tutuklandığı bildirildi.

Firar ettiği ortaya çıkınca hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan S.S.'in 6 Temmuz'a kadar geçici olarak tutuklandığı öne sürüldü.

İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticilerinden olan S.S. Macaristan'da yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan, mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından kırmızı bülten ile 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uluslararası seviyede aranan S.S., İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT’in müşterek çalışmaları sonucu Macaristan’da yakalandı.''

Öte yandan güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Fransa'nın başkenti Paris'te olduğu düşünülen S.S.'in, Karadağ'da olduğunu tespit etti. S.S.'in yeri, anında Adalet Bakanlığı ile paylaşıldı. Eş zamanlı olarak Interpol tarafından S.S. hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldığını öğrenen firari S.S., Karadağ'dan kara yolu ile Sırbistan üzerinden Macaristan'a kaçtı. Macaristan sınırında Gürcistan sahte pasaportu ile yakalanan S.S.'in iadesi için Adalet Bakanlığı tarafından adli süreç başlatıldı.