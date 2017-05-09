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  4. 09 Mayıs 2017 11:57

Ayıyla 40 dakika boğuşmuş !

Giresun'un Alucra ilçesinde ayının saldırısına uğrayan bir köylü, 25-30 metre uçuruma sürüklendiklerini ve elini ayının ağzına sokup dilini tuttuğunu anlattı.

Ayıyla 40 dakika boğuşmuş !
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Giresun'un Alucra ilçesinde mantar aramaya çıkan köylüye ayı saldırdı. Ayıyla yaklaşık 40 dakika mücadele eden vatandaş yaşadıklarını, "Dengemizi kaybederek yamaç bir yerden 25-30 metre uçuruma doğru sürüklendik. Ayı tekrar saldırmaya kalkışınca o esnada can havliyle elimi ayının ağzına sokup dilini tuttum" sözleriyle anlattı.

Olay Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Tepeköy Cinderesi Cevizlikaya mevkiinde gerçekleşti. Mantar toplamak için evinden ayrılan Şerif Tokmak, Cinderesi Cevizlikaya mevkiinde bir ayı ile karşılaştı. Yanında yavruları olan ayı Şerif Tokmak'a saldırdı. Yaklaşık 35-40 dakika ayının saldırısında kurtulmaya çalışan Şerif Tokmak, yaralı olarak bölgeden uzaklaşmayı başardı. 

 
Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır bir şekilde yaralanan Şerif Tokmak, başından geçenleri şöyle anlattı:

"Mayıs aylarında yetişen 'Canşır' mantarı için sabah erken saatlerde evden çıkıp mantar aramaya gitmiştim. Olayın geçtiği Cevizlikaya mevkine geldiğimde saat 10.00 gibiydi. Birden karşıma bir ayı çıktı, hareket etmeden bende ayıda bir süre olduğumuz yerde bekledik. Geri geri çekilmeye başlamıştım ki ayının yanına 3 tane yavrusu gelince o ana kadar saldırmayan ayı üzerime doğru gelerek bana saldırdı."

'ELİMİ AĞZINA SOKUP DİLİNİ TUTTUM'

"Yüzümü ve karnımı koruyarak yaklaşık 35-40 dakika mücadele ettim. Fakat sırtıma ve kollarıma sürekli pençe atınca birden bende ayıda bulunduğumuz yerde dengemizi kaybederek yamaç bir yerden 25-30 metre uçuruma doğru sürüklendik. Ayı tekrar saldırmaya kalkışınca o esnada can havliyle elimi ayının ağzına sokup dilini tuttum. Bundan dolayı ayının canı acıdığını düşünüyorum, dilini çektim bir süre sonra bırakınca benden uzaklaşarak kaçtı. Ben de hemen evi arayıp durumu anlattım, araç yoluna çıkıp aracın gelmesini bekledim. Sonrasında önce Şebinkarahisar'a oradan da Giresun Devlet Hastanesi'ne geldik. Allah'a şükürler olsun ki bu olayı ciddi bir yaralanma olmadan atlattım, geçen yıllarda Alucra'da iki hemşehrimiz maalesef vefat etmişti, verilmiş sadakamız varmış."

İHA

giresun , ayı