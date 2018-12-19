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  4. 19 Aralık 2018 16:34

Aylardır tehdit ettiği kadını öldürdü !

Antalya'da eski nişanlısı tarafından öldürülen Simge Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı.

Aylardır tehdit ettiği kadını öldürdü !
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Antalya'da, eski nişanlısı N.K.'nın (35) tüfekle vurarak, öldürdüğü Simge Yıldız'ın (26) 1 yıl önce nişanı bozduğu, o tarihten bu yana da Karaata tarafından "Senin de sonun diğer kadınlar gibi olacak. Seni de ben öldüreceğim" diye tehdit edildiği ortaya çıktı. Simge Yıldız, ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze töreniyle bugün son yolculuğa uğurlandı.

Antalya'da dün işe gitmek için evden ayrılan Simge Yıldız, eski nişanlısı N.K. tarafından sokak ortasında tüfekle vurularak, öldürüldü. N.K., genç kadını öldürdüğü yere 20 metre uzaklıkta aynı silahı başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdi. Olayın ardından cansız bedenler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Otopsisi tamamlanan Simge Yıldız'ın cenazesi, bu sabah ailesine teslim edildi. Uncalı Mezarlığı'nda Yıldız için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Simge'nin annesi Gülsüm Yıldız, babası Mahmut Yıldız, engelli kız kardeşi Goncanur Yıldız ve yakın arabaları ile çalıştığı özel hastanedeki mesai arkadaşları katıldı. Acılı anne Gülsüm ile tek kardeşi Goncanur Yıldız, tabut başında uzun süre gözyaşı döktü. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı baba Mahmut Yıldız ise yakınlarının desteğiyle banka oturtuldu. Kılınan namazın ardından Simge Yıldız'ın cenazesi, götürüldüğü Nebiler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1 YILDIR ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORMUŞ

Öte yandan genç kadının iş arkadaşlarının verdiği bilgiye göre, 1 yıl önce Simge Yıldız ve N.K.'nın ayrıldığı, o günden bu yana Karaata'nın, Yıldız'ı "Senin de sonun diğer kadınlar gibi olacak. Seni de ben öldüreceğim" diye tehdit ettiği ortaya çıktı.

DHA

cinayet , nişanlı , eski
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