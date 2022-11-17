Aynı aileden 7 kişiyi katleden katilin cezası belli oldu

Konya'da geçtiğimiz yıl 7 kişiyi aynı evde katleden ve tutuklu yargılanan katilin cezası belli oldu.

30 Temmuz 2021'de Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010'dan beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet A. geldi. Bahçede aileyle konuşan A., daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış (31) Dedeoğulları yaşamını yitirdi. Kiraladığı araçla kaçan A., 4 Ağustos'ta özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taraması sırasında yakalanıp tutuklandı.

11 KİŞİYE İDDİANAME DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında, aralarında Mehmet A.'un da bulunduğu 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu A. hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. A.'un ayrıca olayın ardından evin bazı noktalarına yanında getirdiği bidondaki benzini döküp, ateşe verdiği iddiasıyla 'yakarak mala zarar verme', 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığı', '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından yargılanması talep edildi. İddianamede; bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanıklar A.'un eniştesi Lütfi Keleş ile ablası Ayşe Keleş, yeğeni Ali Keleş, Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Veli Keleş, oğlu Ali Keleş ve akrabaları Ali Keleş'in ise 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme', 'yakarak mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından yargılanmaları istendi.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına; tutuklu Mehmet A. SEGBİS ile katıldı. Dedeoğulları arasında silahla saldırı öncesi aynı yıl mayıs ayında çıkan kavga nedeniyle tutuksuz yargılanan eniştesi Lütfi Keleş ile Veli Keleş'in oğlu Ali Keleş ise duruşmada hazır bulundu. Dedeoğulları ailesinden sağ kalan Çetin Dedeoğulları ile yakınları da salondaki yerini aldı. Duruşmayı HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'te izledi. Mağdur avukatları, bazı tanıkların dinlenilmesi gerektiğini, sanık A.'un telefon görüşme dökümlerini isteyerek ara karar talebinde bulundu. Mahkeme başkanı ise bu taleplerin davayı uzatmaya yönelik istekler olduğunu belirterek, talepleri reddetti. Bunun üzerine mağdur avukatlarından Atilla Kart, "Taleplerimizi yerine getirmiyorsunuz. Görevinizi yapmıyorsunuz bu ne nedenle reddi hakim talebinde bulunuyoruz." dedi. Mahkeme başkanı reddi hakim gerekçesini 3 kez sordu. Avukatların savunmalarının uzun sürmesi nedeniyle, sanık savunmasına geçti.

SANIĞIN SÖZLERİ SONRASI SALON KARIŞTI

Heyet bunun üzerine sanık Mehmet A.'a söz verdi. Sanık A., "Diyeceğim bir şey yoktur. Avukatlarım gerekeni söyledi. Adalet yerini bulsun." dedi. A. mağdur avukatlarına yönelik, "Bir büyüğümüzün lafı var; lafa bakarım laf mı diye, adama bakarım adam mı diye?" dedi. Bunun üzerine Çetin Dedeoğlu, küfür ederek eşi hakkında iddialarda bulununca mahkeme salonunda bağrışmalar yükseldi. Mahkeme başkanı salondakileri dışarıya çıkardı.

7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme sanık Mehmet A.'a 'Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 'mala zarar vermekten' 4, 'konut dokunulmazlığı ihlalinden' 4, 'ruhsatsız silah bulundurmaktan' da 2 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme diğer 10 sanık hakkında da azmettirme suçundun beraat kararına hükmetti.