Aynı anda 3 kadın cinayeti birden: Mezarlıkta katledildiler

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir mezarlığa ziyarete giden anne ile 2 kızı, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Türkiye'de her gün yeni bir kadın cinayeti yaşanırken bugün Adana'dan gelen bir haber şok etkisi yarattı. Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan Buruk mezarlığında, mezar ziyareti yapan 3 kadın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

İddiaya göre anne Şenay (45), kızları Gaye (25) ve Güldane G. (21) ile birlikte bir süre önce intihar eden Güldane G.'nin eşi Muzaffer E.'nin Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini ziyarete geldi. Anne ve iki kızını takip eden Muzaffer E.'nin babası Ş.E.'nin mezarlıkta anne ve kızlarını tabanca ile vurarak öldürdükten sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü.

Polis her yerde şüpheliyi ararken, şüphelinin anne ve iki kızını oğlunu intihara sürüklediklerini öne sürerek öldürdüğü iddia edildi.

“Karısıyla barışmayınca kendisini astı”

İddiaya göre Muzaffer E., araları kötü olan karısı Güldane ile barışmak istedi. Kayınvalidesi Şenay'ın yanına giderek eşi ile barıştırmasını isteyen Muzaffer E., olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine şahıs, Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi'nde bir ağaca kendisini asarak yaşamına son verdi. Muzaffer E.'nin babası Ş.E.'nin ise bu olaydan Güldane ve ailesini sorumlu tuttuğu öne sürüldü.

Polisin mezarlık ve çevresindeki incelemesi sürüyor.

AA, İHA