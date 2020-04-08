Aytaç Yalman'ın eşi de koronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman'ın da koronavirüsten hayatını kaybettiği öğrenildi.

CHP'li eski vekil ve gazeteci Barış Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yarkadaş'ın paylaşımı şöyle:

"Bir süre önce koronavirüsten hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da saat 15.30 sularında hayata veda etti.

Belma Yalman da aynı hastalıktan dolayı Haydarpaşa GATA'da tedavi görüyordu."