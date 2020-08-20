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  4. 20 Ağustos 2020 19:28

Ayvalık'ta erkek cesedi sahile vurdu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde şifalı bitki toplayanlar vatandaşlar, sahile vurmuş bir erkek cesedi görünce durumu polise bildirdi.

Ayvalık'ta erkek cesedi sahile vurdu
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Ayvalık ilçesinde aktarlara satmak üzere ot toplayan Selma ve Raif Çelikel çifti, merkez ile Cunda Adası’nı birbirine bağlayan Lale Adası’nın Edremit Körfezi’ne bakan kısmındaki Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Meslekl Lisesi’nin deniz kıyısında bir erkek cesedinin olduğunu fark etti.

Müdürlüğü, Ayvalık Belediyesi Zabıta ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.


Polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede cesedin Özgür Gündoğdu’ya (43) ait olduğunu tespit etti. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Gündoğdu’nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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