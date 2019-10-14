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  4. 14 Ekim 2019 10:34

Ayvalık'ta tekne faciası: 2 aylık bebek ve bir çocuk öldü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli Adasına gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin sürat teknesi battı. 33 göçmen kurtarılırken, 2 aylık bebek ve bir çocuk hayatını kaybetti.

Ayvalık'ta tekne faciası: 2 aylık bebek ve bir çocuk öldü
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 2 aylık bebek ve bir çocuk hayatını kaybetti, 33 kişi kurtarıldı.

Altınova Mahallesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan fiber bir tekne, henüz belirlenemeyen nedenle battı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçak, 4 bot ve dalış timi sevk edildi.

Ekipler, sulara gömülen teknede bulunan 35 yabancı uyrukludan 33'ünü kurtararak kıyıya getirdi.

Bir çocuğun da hayatını kaybettiği olayda, kaybolan 2 aylık bebeğin cesedine arama çalışmaları sonucu ulaşıldı.



İHA

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