Azerbaycan'da kahreden olay: İki Türk öğrenci evde ölü bulundu

Güncelleme:

Azerbaycan'da üniversite okuyan Büşra A. ile Ahmet K., şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Nahçıvan’ın Nizami Caddesi'nde 61 numaralı apartmanda meydana geldi. Nahçıvan Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Büşra A. ile Veterinerlik Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Ahmet K.'nin kaldıkları dairede ölü bulundu. İlk belirlemelere göre, öğrencilerin şofbenden kaynaklanan gaz sızıntısında zehirlendikleri tespit edildi.

Ordu nüfusuna kayıtlı Büşra A. ile Mersin nüfusuna kayıtlı Ahmet K.'nin cenazelerinin işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DHA

