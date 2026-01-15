Azerbaycan'da tıp okuyan Ordulu genç kızın sır ölümü!
Azerbaycan'da tıp okuyan Ordulu üniversite öğrencisi Büşra A. (20), kaldığı evde ölü bulundu.
Azerbaycan'da üniversite eğitimi gören Nahçıvan Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Büşra A., dün Nahçıvan kentindeki evinde ölü bulundu.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan A.'nın ailesinin, cenazeyi almak üzere Nahçıvan'a gittiği belirtildi.
A.'nın karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği ileri sürüldü.
Büşra A.'nın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.
