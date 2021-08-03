Azra'nın katilinin komşuları konuştu

Antalya'da kayıp olarak aranırken, vahşice öldürülüp ormanlık alanda parçaları bulunan Azra Gülendam H.'nin katilinin komşuları konuştu.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam H., 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

Telefonu da kapalı olan H.'na ulaşılamaması üzerine Adana'dan gelen baba Mustafa H. kızını aramaya başladı, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis, Azra'yı bulmak için arama çalışması başlattı. Sosyal medyadan da Azra'nın bulunması için çağrılar yapıldı.

Antalya Emniyeti'nin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında H.'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat A.'la görüştüğünü tespit etti.

Cinayet masası ekipleri, A.'ı çapraz sorguya aldı. A., ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok" dedi. Polis, bunun üzerine A.'ı serbest bıraktı.

Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerde, Mustafa Murat A.'ın, Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valizle birkaç kez çıkıp gittiği belirlendi. Bunun üzerine A., yeniden gözaltına alındı. Tekrar çapraz sorguya alınan A., cinayeti işlediğini itiraf etti.

VÜCUDUNU 5 PARÇAYA AYIRMIŞ

A. ifadesinde, Azra Gülendam H.'na cinsel saldırı girişiminde bulunması üzerine genç kızın bağırdığını, bunun üzerine bir eliyle ağzını kapatıp diğeriyle boğduğunu söyledi.

Öldüğünü anlayınca panikleyip banyoya taşıdığı cesedi bıçakla 5 parçaya böldüğünü anlatan A., cesedin parçalarını, valizle Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alana taşıyıp gömdüğünü söyledi.

A., "Azra, 28 Temmuz'da beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım" dedi.

Cinayet itirafının ardından Mustafa Murat A., Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam H.'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Gece sabaha kadar cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi.

H.'nun başı ve sol kalçasının bulunamadığı, arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

TUTUKLANDI

Mustafa Murat A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan A., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 'Canavarca hisle adam öldürmek suçundan' tutuklanan A., cezaevine gönderildi.

VÜCUDUNA JİLETLE İSMİNİ YAZMIŞ

Öte yandan Mustafa Murat A.'ın, Azra Gülendam H.'nu öldürdükten sonra vücuduna jiletle ismini yazdığı belirtildi.

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Yönetim Kurulu ise Mustafa Murat A.'ın yönetim kurulu üyeliğinden azline yönelik hukuki süreç başlattı.

BABADAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Azra Gülendam H.'nun babası Mustafa H., dün akşam Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelerek, DNA örneği verdi. Cesedin henüz baş kısmının bulunamaması nedeniyle örnek alındığı belirtildi.

Azra Gülendam Aytaoğlu'nun ablası Ezgi Tuğba H. ise sosyal medya hesabından, 'Ablamm huzurda mısın ablam' paylaşımı yaptı.

İKİ ÜNİVERSİTE MEZUNU

Mustafa Murat A.'ın, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdiği, kendisine ait mühendislik firmasında proje, kontrollük ve müteahhitlik hizmetleri verdiği belirlendi.

A.'ın eşinden boşandığı, bir erkek çocuğu olduğu kaydedildi.

KOMŞULAR KONUŞTU

Konyaaltı ilçesinde oturan Mustafa Murat A.'ın komşuları, 12 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede yaşayan A.'ın eve sürekli alkollü geldiğini söyledi.

Otomobilini park ederken de çevresine sıkıntı yaşatan bir profile sahip olduğunu belirten komşuları, A.'ın eve sürekli farklı kadınlar getirdiğini kaydetti.

"3 GÜN KÖTÜ KOKU VARDI"

A.'ın alt katında oturan Funda-Lütfü Eroğlan çifti, geçen hafta perşembe, cuma ve cumartesi günleri kokudan rahatsız olduklarını, banyoya çamaşır suyu döktüklerini belirterek, şunları söyledi:

“Hiçbir zaman böyle bir koku olmadı. Çamurumsu su ve kahverengi bir koku vardı. Ama kimseye konduramadık. Böyle bir şey olduğunu düşünemedik. Cumartesi günü biz temizlik yaptık. Eğilip süzgeci kokladığımızda kokunun yukarıdan geldiğini fark ettik. Fare ölüsü mü, diye düşündük. Daha sonra poşetin içine karton koyarak giderleri kapattık. Koku kesildi"

"BAĞRIŞMA SESİNİ DUYDUM"

Adının açıklanmasını istemeyen bir komşusu ise Mustafa Murat A.'ın 29 Temmuz akşamı saat 01.30'da yanında bir kızla geldiğini, bunu da kameralardan tespit ettiklerini belirterek, “Ben içeriden gelen bağrışma sesini duydum. Hatta birkaç kez kapının önünden geçerken evde garip bir durum olduğunu hissettim. Ancak bu adam eve sürekli farklı kadınlarla geldiği için 'özel hayatıdır' diyerek kapıyı çalmadım" diye konuştu.

Kamera kayıtlarını izlediklerini belirten komşular, görüntülerde A.'ın her seferinde farklı kıyafetle ancak aynı valizle evden çıktığını gördüklerini de anlattı.