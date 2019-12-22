Baba dehşetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi

Osmaniye'de para anlaşmazlığı yüzünden tartıştıkları babaları Ahmet Ç. (66) tarafından tabancayla vurulan 3 kardeşten İsmail Ç.'nin (42) ardından Muhammet Ç. (31) da hayatını kaybetti. Hüseyin Ç.'nin (35) ise tedavisi sürüyor.



Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Vinç işletmeciliği yapan Ahmet Ç., birlikte çalıştığı oğulları İsmail, Hüseyin ve Muhammet Ç. ile aralarındaki para anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ahmet Ç., belinden çıkardığı tabancayla oğullarına kurşun yağdırdı. Ç. kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan kardeşlerden İsmail Ç., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan baba Ahmet Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Muhammet Ç. sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Kardeşlerden Hüseyin Ç.'nin özel bir hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.