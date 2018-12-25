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  4. 25 Aralık 2018 09:17

Baba ile oğlunun katilleri yakalandı

Adana'da geçen ay, hastane otoparkında baba ile oğlunu öldürdüğü iddiasıyla aranan 3 kişi, Mersin'de yakalandı.

Baba ile oğlunun katilleri yakalandı
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Olay, 15 Kasım günü Yüreğir ilçesi Adana Şehir Hastanesi’nde meydana geldi. Ahmet Büyükgöçer, oğlu Ozan ve İsmail İncesu, rahatsızlanan bir yakınlarını ziyaret etmek için hastaneye gitti. Hastanenin otoparkında otomobilden inen baba ve oğlu ile İsmail İncesu, silahlı saldırıya uğradı. Mermilerin isabet ettiği Ahmet ve Ozan Büyükgöçer öldü, İsmail İncesu ise bacağından yaralandı.Cinayet Büro Amirliği, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırmada, Ahmet Büyükgöçer'e kendisine ait büfeyi satmak istediğini, ancak kiracıları ile fiyat konusunda tartışma yaşadığını saptandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin İsmail A. ve Fatih K. olduğu ve Mersin'e kaçtıkları tespit edildi. Cinayetin ardından kaçtıkları araçta resmi plaka takılı olduğu için polisin arama noktalarından rahatlıkla geçtikleri ifade edildi.

Mersin polisiyle irtibata geçen ekipler, iki şüphelinin, İ.Y, ’nin evinde saklandığını tespit etti. Yapılan baskınla İsmail A. ve Fatih K. ile ev sahibi İ.Y. yakalandı. Cinayet şüphelilerinin üzerinde sahte kimlik ve olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



DHA

adana , mersin , hastane otoparkı cinayet
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