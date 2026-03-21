Baba ile polis oğulları arasında çıkan kavga faciayla bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Isparta'da baba ile polis memuru olan iki kardeş arasında çıkan arbede sırasında silahın ateş alması sonucu baba M.A. yaralanırken, oğlu D.A. yaşamını yitirdi. Olay sonrası şoka giren Ö.A. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Vatan Mahallesi 4445 Sokak'ta meydana geldi. Baba M.A. ile polis memurları olan çocukları Ö.A. ve görev yaptığı Denizli’den gelen D.A. arasında evde tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre D.A.'nın beylik tabancasını kafasına dayayıp bağırmaya başladı. Bunun üzerine baba M.A. da kendi tabancasını çıkardı. Baba-oğul birbirlerinin elindeki tabancaları almaya çalışırken yaşanan arbede sırasında tabancalardan biri ateş aldı.

BABA OĞUL VURULDU

Bir kez ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla M.A. ile oğlu D.A. boyunlarından vuruldu. Ö.A.’nın şoka girdiği olay nedeniyle ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba-oğul ile üzerinde kan lekesi bulunan ve şok geçirdiği anlaşılan Ö.A. sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan D.A., doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Polisin olay yerinde yaptığı araştırmada 1 boş kovan, 1 dolu fişek ve 2 tabanca ele geçirildi. Silahlar incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Benzin ve motorin fiyatı için kontak kapattıracak zam senaryosu
Benzin ve motorin fiyatı için kontak kapattıracak zam senaryosu
Babasının kızı! Kuzey Kore lideri kızının kullandığı tankla gövde gösterisi yaptı
Babasının kızı! Kuzey Kore lideri kızının kullandığı tankla gövde gösterisi yaptı
Osimhen'den taraftarı yıkan haber! Kaçıracağı maçlar belli oldu
Osimhen'den taraftarı yıkan haber! Kaçıracağı maçlar belli oldu
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar: Tek soruda 3 joker harcadı
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar: Tek soruda 3 joker harcadı
Genç futbolcu İstanbul'da silahlı saldırıda öldürüldü! Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Genç futbolcu İstanbul'da silahlı saldırıda öldürüldü! Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Simge Sağın 4 yıllık aşk orucunu bozdu: İşte ünlü şarkıcının gizemli sevgilisi
Simge Sağın 4 yıllık aşk orucunu bozdu: İşte ünlü şarkıcının gizemli sevgilisi
Rafet El Roman sessiz sedasız nişanlandı! Üçüncü kez evleniyor
Rafet El Roman sessiz sedasız nişanlandı! Üçüncü kez evleniyor
Dolmuşta doğum sürprizi! Sancıları tutan kadın için herkes seferber oldu
Dolmuşta doğum sürprizi! Sancıları tutan kadın için herkes seferber oldu
ABD-İran savaşında şok gelişme: Trump ateşkes kapısını kapattı! ABD-İran savaşında şok gelişme: Trump ateşkes kapısını kapattı! Ankara'da metro istasyonunda bıçaklı kavga: Yaralılar var Ankara'da metro istasyonunda bıçaklı kavga: Yaralılar var Diziyi izleyen soluğu burada alıyor: Otellerin doluluk oranı yüzde 99! Diziyi izleyen soluğu burada alıyor: Otellerin doluluk oranı yüzde 99! İsrail bir ülkeye daha saldırdı! Ankara ''Tehlikeli bir tırmanma'' diyerek tepki gösterdi İsrail bir ülkeye daha saldırdı! Ankara ''Tehlikeli bir tırmanma'' diyerek tepki gösterdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan nükleer silah açıklaması İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan nükleer silah açıklaması Yol kesip haraç isteyen şehir eşkıyaları dehşet saçtı: 3 kardeşten 1'i öldü Yol kesip haraç isteyen şehir eşkıyaları dehşet saçtı: 3 kardeşten 1'i öldü Vahşetin adresi bu kez mezarlık: Eşini öldürüp, baldızını yaraladı! Vahşetin adresi bu kez mezarlık: Eşini öldürüp, baldızını yaraladı! İstanbul'da sağanak sonrası barajların doluluk oranı açıklandı İstanbul'da sağanak sonrası barajların doluluk oranı açıklandı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Uğurcan Çakır'a 3 talip birden çıktı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Uğurcan Çakır'a 3 talip birden çıktı Çocukların kavgası katliama dönüştü: Ölü ve yaralılar var! Çocukların kavgası katliama dönüştü: Ölü ve yaralılar var!
Sağanak tüm yurdu saracak! Meteoroloji'den 7 kent için sarı kodlu uyarı Sağanak tüm yurdu saracak! Meteoroloji'den 7 kent için sarı kodlu uyarı Polonya, Irak'taki askerlerini tahliye etti Polonya, Irak'taki askerlerini tahliye etti Ünlü tatil cennetinde marina cehenneme döndü: Lüks yatlar alev alev yandı! Ünlü tatil cennetinde marina cehenneme döndü: Lüks yatlar alev alev yandı! Alkolün etkisindeki esnaf 19 yaşındaki müşterisini öldürdü! Alkolün etkisindeki esnaf 19 yaşındaki müşterisini öldürdü!