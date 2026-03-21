Baba ile polis oğulları arasında çıkan kavga faciayla bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Isparta'da baba ile polis memuru olan iki kardeş arasında çıkan arbede sırasında silahın ateş alması sonucu baba M.A. yaralanırken, oğlu D.A. yaşamını yitirdi. Olay sonrası şoka giren Ö.A. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Vatan Mahallesi 4445 Sokak'ta meydana geldi. Baba M.A. ile polis memurları olan çocukları Ö.A. ve görev yaptığı Denizli’den gelen D.A. arasında evde tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre D.A.'nın beylik tabancasını kafasına dayayıp bağırmaya başladı. Bunun üzerine baba M.A. da kendi tabancasını çıkardı. Baba-oğul birbirlerinin elindeki tabancaları almaya çalışırken yaşanan arbede sırasında tabancalardan biri ateş aldı.

BABA OĞUL VURULDU

Bir kez ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla M.A. ile oğlu D.A. boyunlarından vuruldu. Ö.A.’nın şoka girdiği olay nedeniyle ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba-oğul ile üzerinde kan lekesi bulunan ve şok geçirdiği anlaşılan Ö.A. sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan D.A., doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Polisin olay yerinde yaptığı araştırmada 1 boş kovan, 1 dolu fişek ve 2 tabanca ele geçirildi. Silahlar incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

DHA