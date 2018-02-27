Baba itiraf etti ! 4 kişinin öldüğü kavgada şok gerçek

Bolu'nun Seben ilçesi Çeltikdere köyünde cumartesi günü, evlerinin arasındaki odunluk nedeniyle aralarnda husumet bulunan amca çocukları Ayhan ve Zeki B. arasında, yine bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma, ailelerin diğer bireylerinin de katılmasıyla, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B. ailesinin evinin penceresinden silahla ateş açıldı. Ayhan B. ile eşi Emine, kız kardeşi Zekiye ve FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan uzman çavuş olan oğlu Taşkın B. ölürken, yeğeni Soner B. ise ağır yaralandı. Olayın ardından, kavgaya karışan ve silahlı ateşlediğini öne süren Onur B. ve babası Zeki B.'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Yaşamını yitiren 4 kişi ise dün toprağa verildi.

BABA İTİRAF ETTİ



İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları süren şüphelilerden Zeki B. ifadesinde silahı kendisinin ateşlediğini itiraf etti. Zeki B., "Evlerinin önünde bulunan odunluğun çatısı yola kadar uzamıştı. Traktörle geçerken zorluk yaşıyorduk. Bu nedenle aramızda birçok kez kavga çıktı. Yıllar önce Ayhan B.'la aramızda çıkan kavgada beni bıçakla yaralamıştı. Olay günü de yeğenim Mustafa'yı ağır şekilde dövdüklerini gördüm. Aileme sopa ve keserlerle saldırmışlardı. Kendimden geçtim ve silahı ateşledim. Kaç kişiyi vurduğumu olay anında fark etmedim. Nasıl yaptığımı bilmiyorum. Daha sonra çok pişman oldum. Oğlum suçu üstlenmek için silahı benden alıp havaya ateş açtı. Gelen jandarmalara ateşi kendisinin açtığını söyledi. Ama ben yaptım" dedi.

Onur B.'nin ise babasından silahı alıp elinde swap izi oluşması için havaya ateş açtıktan sonra suçu üstlenmeye çalıştığını itiraf ederek, olayı babasının gerçekleştirdiğini doğruladığı öğrenildi.

CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLDUĞU GÜN ÖLMÜŞ

Yaşamını yitirenlerden uzman çavuş Taşkın B.'nin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden olayın yaşandığı gün tahliye olduğu belirtildi. Ayhan B.'nin da açılan ateşle değil, kavga sırasında başına aldığı sopa darbeleriyle öldüğü ifade edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları süren 7 şüphelinin, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.