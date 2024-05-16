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Baba - kız evlerinde ölü olarak bulundu

Baba - kız evlerinde ölü olarak bulundu
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Aydın'da bir baba ve kızı evlerinde hayatlarını kaybetmiş halde bulundu. 58 ve 90 yaşlarında oldukları öğrenilen baba kızın sobadan sızan gaz nedeniyle öldükleri öğrenildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde H.B. (90) ve kızı D.Ç. (58), yakınları tarafından evlerinde ölü bulundu. Baba- kızın, yapılan ilk incelemede kömür sobasından sızan gazdan zehirlenerek öldüğü belirlendi. 

Olay, saat 10.00 sıralarında kırsal Madran Mahallesi'nde meydana geldi. H.B. ve kızı D.Ç.'nın evlerinden çıkmadığını fark eden yakınları, merak edip kapılarını çaldı. Kimsenin açmadığı ve üzerinde kilidi bulunmayan kapıyı açarak eve giren yakınları, baba- kızı hareketsiz halde bulup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde baba- kızın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede baba- kızın kömür sobasından sızan gazdan zehirlenerek öldükleri belirlendi. H.B. ve kızı D.Ç.'nın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemenin ardından Bozdoğan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. (DHA)

 

DHA

Etiketler baba kız ölüm soba zehirlenmesi kömür zehirlenmesi kömür sobası
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