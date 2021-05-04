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Baba-oğul av tüfeğiyle öldürüldü

Konya'da, dağlık arazide koyun otlatma yeri nedeniyle çıkan kavgada Hüseyin K. (46) ve oğlu Osman K. (17) av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, saat 11.30 sıralarında, merkez Meram ilçesinde, eskiden köy statüsünde olan Evliyatekke Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan ve aralarında husumet bulunan H.K.(50) ve Hüseyin K., koyun otlattıkları dağlık arazide karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Koyun otlatma yeri nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K., av tüfeğiyle Hüseyin K. ve oğlu Osman K.'ya ateş açtı. Baba ve oğlu, kanlar içinde yere yığılırken, H.K. de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Osman K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hüseyin K. ise hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta hayatını kaybetti. H.K., kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.  

 

Etiketler konya otlatma kavga av tüfeği
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