Baba-oğul kavgası cinayetle bitti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bir kişi, kavga ettiği oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesi Kuyluş köyünde meydana geldi. H.Ç. ve oğlu Ö.Ç. (42), henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ç., belinden çıkardığı tabancayla oğlu Ö.Ç.'ye ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ç., kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Ç., ambulans ile kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Baba H.Ç.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

DHA