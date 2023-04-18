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Baba-oğul kavgası kanlı bitti

Baba-oğul kavgası kanlı bitti
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Bayraklı ilçesinde meydana gelen olayda A.M.K. (72), oğlunu işe gitmesi için kaldırmaya gitti. Oğul H.H.K., (36) kendisini uyandırmaya gelen babasıyla tartışmaya başladı. Burada baba ile oğul arasındaki gerginlik artınca baba A.M.K., oğlu H.H.K.'ya pompalı tüfek ile ateş etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öz babası tarafından vurulan H.H.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

BABA GÖZALTINA ALINDI
Cinayet zanlısı baba polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, H.H.K.'nın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı A.M.K., sorgulanmak üzere emniyete götürürken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

Etiketler izmir bayraklı kavga tartışma pompalı tüfek
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