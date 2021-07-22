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Baba vahşeti: 20 yaşındaki kızını boğarak öldürmüş

Esenler Fatih Mahallesi'ndeki bir dairede çıkan yangın kısa sürede söndürülürken evin içerisinde 2 ceset bulundu.

Esenler Fatih Mahallesi 245. Sokak'ta 5 katlı bir binanın 1. katındaki evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Evde 20 yaşındaki Zeynep U. isimli bir kadın ölü olarak bulundu. Bileklerinde kesikler olan 40 yaşındaki H.U. isimli erkek de hastaneye kaldırıldı. H.U.'nun, kızı Zeynep U.'yu boğarak öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

Etiketler vahşet baba
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