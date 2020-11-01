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  4. 01 Kasım 2020 16:01

Babaanne ve dört torunu enkaz altında! Kızlarının oyuncağına sarılarak bekliyor

İzmir'de dört torununa bakan babaanne Arefe Yücel, torunları ile birlikte enkaz altında kalırken, torunlardan Lena ve Vera'nın annesi enkaz altından gelecek sevinçli haberleri bekliyor.

Babaanne ve dört torunu enkaz altında! Kızlarının oyuncağına sarılarak bekliyor
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İzmir Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda babaanne ve dört torunu enkaz altında kaldı. Babaanne Arefe Yücel, oğlu Deniz ve eşi Nilay Yücel'in kızları Lena (4) ve Vera (6) ile oğlu Hüseyin ve eşi Emine Yücel'in kızları Feda (10) ve Diren'e (3) anne ve babaları çalıştığı için gündüz saatlerinde kendi evinde bakıyordu.

Depremin şiddeti ile yıkılan binada, babaanne ve dört torunu enkaz altında kaldı.

Çocuklarının oynadığı oyuncaklara sarılarak yürekleri sızlatan Yücel, çocuklarının yanı sıra deprem anında kızlarla birlikte olan kayınvalidesi Arife Yücel’in (60) de kurtarılmasını bekliyor.

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