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Babadan öz kızına taciz iddiası infial yarattı ama...

Babadan öz kızına taciz iddiası infial yarattı ama...
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Sosyal medyada "öz kızını taciz ediyor" iddiasıyla paylaşılan ve hayatını kağıt toplayarak kazanan bir babanın öz kızına cinsel tacizde bulunduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Yapılan soruşturma sonrasında babanın hastane dönüşü kızının bezini değiştirdiği ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da karton toplayıcısı H.K.'nın öz kızına cinsel istismarda bulunduğuna yönelik sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili valilikten açıklama geldi.

Kentte karton toplayıcılığı yapan H.K., kızını ishal şikayeti ile Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanedeki işlemlerin ardından taburcu edilen baba kızı evlerine gittiği sırada yol kenarında kızının bezini değiştirdi. Bu sırada bir vatandaş cep telefonu ile olayı kaydederek, sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyada "öz kızını taciz ediyor" iddiasıyla paylaşılan ve hayatını kağıt toplayarak kazanan bir babanın öz kızına cinsel tacizde bulunduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Yapılan soruşturma sonrasında babanın hastane dönüşü kızının bezini değiştirdiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada kısa sürede binlerce kez izlenen görüntülerde baba H.K.'nın öz kızına cinsel istismarda bulunduğuna yönelik paylaşımlar yapıldı. Olayın ardından H.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., serbest bırakıldı.

Sosyal medyada "öz kızını taciz ediyor" iddiasıyla paylaşılan ve hayatını kağıt toplayarak kazanan bir babanın öz kızına cinsel tacizde bulunduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Yapılan soruşturma sonrasında babanın hastane dönüşü kızının bezini değiştirdiği ortaya çıktı.

'TACİZ OLAYI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Konu ile ilgili Şanlıurfa Valiliği yazılı açıklama yaparak, herhangi bir taciz olayının vuku bulmadığını belirtti.

Kızın beyanlarının da bu doğrultuda olduğunu ve gerekli muayenelerin de yapıldığı belirtilen açıklamada, “04.08. 2024 tarihinde bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan görüntülere istinaden ‘Şanlıurfa’da bir çocuğa cinsel tacizde bulunulduğu’ yönündeki iddialar üzerine Valiliğimiz tarafından açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur. 03.08.2024 tarihinde gerçekleşen olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından konu incelenerek gerekli işlemler gerçekleştirilmiş, yapılan araştırma sonucunda; sekiz yaşındaki çocuğunun babası tarafından sabah saatlerinde akut ishal şikayeti ile Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü, hastanede tedavisi yapıldıktan sonra yine babası tarafından yolun kenarındaki boş bir arsada çocuğun bezinin değiştirildiği, herhangi bir taciz olayının vuku bulmadığı anlaşılmıştır. Çocuğun beyanı da aynı şekildedir. Ayrıca kız çocuğu sağlık muayenesine tabi tutulmuş, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı değerlendirilerek çocuğun babası sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakılmıştır’’ denildi. (DHA)

DHA

Etiketler öz kızını taciz ediyor gerçek bambaşka çıktı öz kızı kağıt toplayıcısı baba sosyal medya
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