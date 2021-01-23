“Babana söyle 900 lira fazla para çeksin” demişti... Polise tepki yağdı

Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik İstanbul Caddesi'nde denetleme gerçekleştirdiği sırada bir polis ile bir çocuk arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini bilmeyen polis memurunun 15 yaşındaki çocuğa karşı tutumu sosyal medyada tepki çekti.

Caddedeki bir bankanın önünde bekleyen çocuk gören ekipler, çocuğa ailesinin nerede olduğunu sordu. Çocuğun babası M.C.'nin bankada olduğunu ve kendisinin de onu beklediğini söylemesi üzerine polis çocuğa, "Babana söyle 900 lira fazla çeksin" dedi.

900 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Polisin banka güvenliğine çocuğun babasını dışarı çağırmasını söylemesi üzerine ekiplerin yanına gelen baba M.C.'ye 15 yaşındaki oğlunun kısıtlama kapsamında dışarıda olmaması gerektiği belirtilerek, 900 lira para cezası uygulandı. Öte yandan, ekipler, kent merkezinde bulunan ve paket servis yapan birçok işyerini de denetleyerek, kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 20 YAŞ ALTI EBEVEYNİYLE DIŞARI ÇIKABİLİR

İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan ve Kovid-19 tedbirlerini düzenleyen genelgedeki 20 yaş altı çocuklara ilişkin düzenlenen kısım ile uygulanan 900 liralık para cezasının yerinde olmadığı görülüyor.

Genelgenin ilgili kısmında şu ifadeler yer alıyor:

"Ailelerinin yanında olmayan 18-20 yaş arası gençler, sadece şehirler arası toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs )kullanmak kaydıyla tek başlarına ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilecek. Bunun dışında 20 yaş altı gençler ve çocuklar yanlarında ebeveynleri, veli veya vasisinin bulunması şartıyla herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek."

OLAY ANTALYA'DA "EVSİZİM" DEMESİNE RAĞMEN CEZA KESİLEN ALİ ÇİÇEK'İ HATIRLATTI

Düzce'de yaşanan olay akıllara geçtiğimiz aylarda Antalya'da yaşananları getirdi. Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Ali Ç., polis ekipleri tarafından durdurulmuş ve para cezası kesilmişti. Ali Ç., polislere "Evsizim, kalacak yerim yok" demişti fakat yine de polis ceza kesmişti. Olayın sosyal medyada tepki çekmesinin ardından ise İçişleri Bakanlığı ve Antalya Valiliği olaya el atmış, hem Ali Ç.'ten özür dilenmiş hem de Ali Ç.'e kalacak yer sağlanmıştı.