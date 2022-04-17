Babası kavgaya gitmesine izin vermeyince balkondan atladı

İstanbul Zeytinburnu'nda kavga eden arkadaşlarının yanına gitmek isteyen 16 yaşındaki genç, babası izin vermeyince 2. kattan aşağı atladı.

Olay, Zeytinburnu Telsiz Mahallesinde saat 15:00 sıralarında meydana geldi. Evde olduğu sırada arkadaşlarının kavga ettiğini gören Muhammet E., aşağı inmek istedi. Babasının kavga için evden dışarı çıkmasına izin vermediği Muhammet E., ikinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı atladı. E., park halindeki minivan aracın tavanına düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolu kırılan Muhammet E., yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Üstüne düştüğü minivan araçta hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahallede bakkal işleten esnaf, "Bir ses duyduk, geldik çocuk yerde yatıyordu. Olayı öğrenmek için sorduk, duyduğumuza göre aşağıda arkadaşları kavga ediyor. O da aşağı inmek istiyor ancak babası izin vermiyor. O da balkondan aşağı atlıyor. Sonra ambulans geldi aldı. Çok fazla bir şeyi yoktu. Kolu kırılmıştı" dedi.

DHA