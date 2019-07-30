Babasına kızıp evi ateşe verdi

Pendik'te babasıyla sokakta tartışan bir kişi eve çıkarak, teras katı ateşe verdi. Teras katındaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, şüpheli gözaltına alındı.



Olay, Kurtköy Güvercin Sokak'ta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Vedat P. isimli bir kişi ile babası arasında alacak, verecek meselesi yüzünden sokakta tartışma çıktı. Tartışmaya Vedat P.'nin kardeşi Haydar P.'de dahil oldu. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Babası ve kardeşine sinirlenen Vedat P., eve çıkarak teras katını ateşe verdi. Alev alev yanan teras katını görenler durumu itfaiye ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Teras kattaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evi ateşe veren Vedat P. polis tarafından gözaltına alınırken, kavgada yaralanan kardeşi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



