Babasını 6 yerinden bıçaklayıp, 112’yi aradı

Bursa'da 17 yaşındaki bir genç kendisine küfrettiğini iddia ettiği 48 yaşındaki babasını 6 yerinden bıçakladıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ambulans çağırdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Y.K. (17), kendisine küfrettiğini öne sürdüğü babası R.K.’yi (48), 6 bıçak darbesiyle yaraladı. Y.K., olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp babası için ambulans istedi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çim Sokak’taki bir evde meydana geldi. Y.K. ile kendisine küfrettiğini iddia ettiği babası R.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Y.K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babasını 6 yerinden bıçakladı. R.K. ağır yaralanırken, oğlu 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, babasını bıçakladığını söyleyerek ambulans istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı R.K. kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. R.K.’nin yaralı haldeyken evden aldığı 20 bin TL’yi de hastane polisine teslim ettiği öğrenildi.

Y.K., eve gelen polis ekiplerine teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA